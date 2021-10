Cross shopping : représentant du e-commerçant à Rouen

Le concept est original : "Nous sommes la représentation physique des e-commerçants", explique Pierre David.

Quatre e-commerçants

Pour le moment, quatre e-commerçants travaillent avec Cross Shopping : "Ils nous payent pour être leur vitrine. Nous leur proposons de nous envoyer un échantillon de leurs produits qui sont exposés dans notre showroom. Les clients peuvent donc essayer, toucher et voir les articles", précise l'entrepreneur. Si la taille ne correspond pas, Cross Shopping se charge de commander l'article, que le client pourra essayer sans obligation d'achat. "Je n'achetais jamais sur internet et je me suis dit que le meilleur moyen de me pousser à le faire était de pouvoir tester l'article avant."

Pour augmenter sa visibilité, la boutique fait également office de relais colis, ce qui permet de drainer un nombre important de clients chaque mois. "Cela représente environ 800 e-shoppers qui se rendent ici et apprennent à nous connaître." L'ancien élève de l'Esigelec a bon espoir de développer son réseau de e-commerces. "Ce sont toujours les projets les plus simples qui réussissent", conclut cet éternel optimiste.