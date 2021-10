Paris (AFP). Bercy rempli pour célébrer les héros anonymes des attentats de Paris

Quelque 12.000 personnes, membres des services de santé, de sécurité, secouristes autant de "héros" anonymes actifs durant et après les attentats de Paris et Saint-Denis mi-novembre, ont assisté lundi à Bercy à un concert de remerciement organisé pour eux. "Pompiers de Paris, médecins, chirurgiens, forces de police, militaires, secouristes () services de déminage, personnels de la cellule interministérielle d'aide aux victimes, de la société civile (), nous sommes fiers de vous et vous exprimons notre gratitude", a déclaré Nikos Aliagas, le présentateur de la soirée, les qualifiant de "humbles héros de notre pays". "Au seuil de cette nouvelle année, je veux vous témoigner ma confiance et vous dire la fierté que je ressens en travaillant à vos côtés. Paris a beaucoup de chance de pouvoir compter sur vous. Nous ne l?oublierons jamais", a estimé la maire de Paris Anne Hidalgo dans un message enregistré. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et son homologue de la Santé Marisol Touraine étaient présents à l'évènement, démarré vers 20H00, tout comme le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris Martin Hirsch, mais aucun d'entre eux ne s'était exprimé sur scène à 21H00. Les artistes Zaz, Benabar ou encore la jeune Jane, qui a remporté l'émission The voice kids cette année, ont chanté chacun un morceau, avant que la salle n'entonne debout et a capella une Marseillaise improvisée. La soirée s'est poursuivie avec le concert de Star 80, qui rassemble les chanteurs et groupes ayant fait danser la France il y a une trentaine d'années, dont Lio, Début de soirée, ou encore Emile et images. Près de 3 millions de spectateurs ont assisté à ce show aux quatre coins de l'Hexagone.

