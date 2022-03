Montivilliers : ils dérobent plus de 20 000 € dans une jardinerie

Dimanche 20 décembre peu avant 20h, la police est requise par un automobiliste qui explique qu'il vient de se faire dérober sa Citroen C4 Picasso par deux individus cagoulés, rue des quatre Saisons à Montivilliers.

Quelques minutes plus tard, la jardinerie Desjardins contacte les services de police pour un vol. La jardinerie donne la même description des deux individus que l'automobiliste. Un important dispositif de recherche est mis en place. Le véhicule volé est retrouvé quelques minutes plus tard à 4km du magasin.

Au moment du vol, les deux individus seraient entrés par le portail à l'arrière de la jardinerie et auraient pénétré par la porte du personnel. Là, l'un d'eux auraient frappé deux employées avant de se diriger vers le gérant et de réclamer la caisse. Les deux individus étaient armés d'une arme de poing. Le préjudice s'élèverait à plus de 20 000 €.

La brigade criminelle de la sûreté urbaine du Havre mène l'enquête.