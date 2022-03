Football : Quevilly Rouen Métropole fait match nul pour la dernière

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Robert Diochon ce samedi. En effet, dès la 3ème minute, après un débordement des Nordistes coté gauche, l'attaquant reprend du plat du pied un centre à ras de terre pour le 1-0.

Mais juste après la remise en jeu, c'est Nicolas Barthélémy qui se retrouve en face à face avec le gardien de l'équipe de Croix. Celui-ci l'élimine sur un joli crochet et n'a plus qu'a pousser le ballon au fond du but une minute plus tard.

Les Rouges et Jaunes semblent dominer légèrement la partie en se procurant plusieurs occasions dont un coup-franc de Pierre Vignaud qui frappe juste au dessus de la barre (15ème) ou encore un centre de Joris Colinet pour la tête de Barthélémy arrêtée par le gardien.

Le tournant du match aura lieu à la 22ème minute suite à un tacle un peu trop appuyé, l'arbitre sort le carton rouge pour la dernière recrue du club Stanislas Oliveira.

Malgré cette expulsion, les joueurs de Manu Da Costa semblent toujours avoir la main mise sur le match jusqu'a l'exploit de De Araujo qui coté gauche, crochête le défenseur à l'entrée de la surface et à la manière d'un Thierry Henry de l'époque, enroule sa frappe qui termine sa course dans la lucarne opposée de Solomon Morris. A la mi-temps, les Nordistes mènent 2-1.

Au cours de la 2ème mi-temps, les joueurs de l'agglomération rouennaise vont pousser et vont toucher la barre à la 55ème minute sur une tête d'Albert suite à un corner et parviendront à égaliser à la 82ème minute par le capitaine Joris Colinet qui reprend un ballon laissé libre par le gardien dans la surface.

Suite à ce nouveau match nul, les Normands terminent l'année 2015 à la 6ème place avec toujours un match de plus à disputer.

Le premier match de l'année 2016 sera disputé le 9 janvier face à Sannois Saint-Gratien.

Pierre Vignaud: "C'est la trève, on va en profiter pour bien recharger les batteries, il y a du mieux dans le jeu depuis la claque qu'on a pris contre Poissy, on aurait aimé enchainer en se remettant à gagner, et on devra repartir en 2016 sur le même état d'esprit que sur les derniers matchs."

Michel Mallet (Président): " J'ai félicité les garçons pour leurs 2ème mi-temps parce qu'on a été un peu fébriles défensivement en première mi-temps et ils se sont bien repris, j'avais poussé un coup de gueule il y a quelques temps et là je les ai félicités parce qu'ils le méritaient, on a eu un vrai manque de réussite ce soir. Quand le public scande "allez les rouges" c'est qu'il est satisfait de ce que produisent les joueurs."

Manu Da Costa: "En terme de jeu et de qualité de jeu, l'équipe a fait bonne figure et a été dans la continuité des trois derniers matchs, malheureusement il y a beaucoup de choses contre nous, on fait le dos rond pour l'instant et on prend quand meme des points, les résultats d'aujourd'hui nous sont plutôt favorables cela aurait pu etre pire on finit plutôt bien l'année."