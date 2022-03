Le derby pour le RMB !

Le RMB se donne de l'air en championnat en remportant son premier derby depuis sa montée dans l'élite du basket en 2014. Pourtant ce sont les havrais qui donne le ton en début de match. Intensité physique et réussite donne un avantage aux visiteurs à la fin du premier quart temps (14-21). C'est alors que les rouennais ont joué en patron des lieux et rentre au vestiaire avec un écart de trois point (37-34). Les joueurs de Rémy Valin remettent cette même intensité en début de second de période et compte jusqu'à 12 point d'avance à 10 minutes de la rencontre (59-47). Le dernier acte est porté par le public havrais venu en nombre dans la capitale normande. Les joueurs du STB comblent petit à petit leur retard et reviennent à deux point des rouennais à 2 minutes de la fin. Mais la défense rouennaise menés par le contre du capitaine Jean-Michel Mipoka revigore le public local ainsi que l'adresse de ses coéquipier pour signé leurs troisième victoire à domicile. Bol d'air donc pour Rouen qui devient la capitale du basket rouennais. Prochain match au Kindarena ce mardi 22 décembre.