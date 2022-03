Exclusif: un ancien président de L1 pour reprendre le FC Saint-Lô ?

Avec une démission de Dominique Demouy et de son bureau effective à compter du 1er janvier, le FC Saint-Lô n'a plus que 13 jours pour trouver un nouveau président. Et alors que Demouy déplorait l'impossibilité de trouver ce fameux successeur, les choses se sont visiblement accélérées ce vendredi. Et la première piste vient tout bonnement de Ligue 1 et de... Bastia !

Selon nos informations, Julien LOLLI, ex-président du Sporting Club de Bastia (L1), s'est entretenu, par téléphone, pendant une heure avec Dominique Demouy, ce matin même. Une conversation où il a été question de la reprise globale du club et où des propositions ont été faite par l'insulaire. Ces propositions faites par l'entrepeneur corse sont, à l'heure qu'il est, entre les mains de Dominique Demouy. Les deux hommes se seraient entendus pour une réponse ce soir, à 19h. Julien LOLLI fut l'artisan du redressement du club corse au moment de sa relégation en National, avant une double remontée, jusqu'en Ligue 1 en 2012.

Nous avons de quoi penser que Julien Lolli ne serait pas le seul sur les rangs. Il se murmure du côté des Ronchettes que d'autres candidats providentiels se seraient positionné ces dernières heures, des locaux cette fois, mais dont les noms n'ont pas encore filtré.

SL et TD