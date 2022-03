Bonne table : le All Sports Café, sur les quais rive droite

Avec ses 1 700m2 et ses deux étages, le All Sports Café représente le "navire amiral" du Hangar 10.

Une carte exhaustive

Ce vendredi midi, à ma grande surprise, le restaurant affiche complet. Preuve que le succès du lieu n'est plus à faire. Après quelques minutes d'attente, nous sommes conduits à une table. La carte est exhaustive. Parmi les salades, pâtes, moules, poissons, fruits de mer, viandes et pizzas, notre choix se porte sur le fish and chips (12,50€) et le dos de cabillaud, fondue de poireaux et écrasé de pommes de terre (16,50€). Les plats sont servis rapidement et avec le sourire. Nous avons également craqué sur les desserts faits maison, notamment le cheesecake aux coulis de fruits rouges (6€) et la mousse au chocolat noir et blanc (5,50€). Côté budget, rien d'excessif et un menu du midi est proposé (14€ plat et dessert). Petit plus du restaurant, il est équipé d'une trentaine d'écrans, et diffuse tous les grands événements sportifs. Il est ouvert tous les jours, midi et soir. Un lieu à revisiter sans modération.

Pratique. All Sports Café, Hangar 10, quai Ferdinand de Lesseps à Rouen. Tél. 02 32 76 76 50