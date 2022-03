Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Leyla Bouzid à l'Omnia

La jeune cinéaste viendra présenter son premier film À peine j'ouvre les yeux, déjà primé deux fois à la Mostra de Venise. On y découvre le destin de Farah, une jeune femme libérée à la veille de la révolution tunisienne.

Pratique. Jeudi 17 décembre à 20h. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70

- West Side Story

Retrouvez la mythique partition de Bernstein sur la scène du Théâtre des Arts précédée d'une sonate pour deux pianos et percussions de Béla Bartok : deux pièces enlevées et divertissantes.

Pratique. Vendredi 18 décembre à 20h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 21€. www.operaderouen.fr

- Le Père Noël arrive en ville

Les commerçants de la rue du Bac et de l'Épicerie proposent ce samedi de nombreuses animations gratuites : ateliers peinture et dessin, balades en calèche tirée par un âne, photos avec le père Noël et stand maquillage.

Pratique. Samedi 19 décembre à partir de 14h. Rue du Bac et de l'Épicerie. Gratuit. Tél. 02 35 70 80 22

- Les voyages de Gulliver

Dans le cadre des séances Galopins, redécouvrez sur grand écran le film de Dave Fleischer réalisé en 1939, second long-métrage animé de l'histoire du cinéma après le Blanche Neige de Disney.

Pratique. Du 19 au 22 décembre. Cinéma l'Ariel à Mont-Saint-Aignan. Tarif 3,4€. Tél. 02 35 70 97 97

- Promenade-spectacle à l'abbaye

À l'approche des fêtes de fin d'année, laissez-vous guider dans une balade musicale et contée sur le thème de Noël avec le spectacle Une étoile m'a raconté : une rencontre qui s’achèvera par un goûter revigorant.

Pratique. Dimanche 20 décembre à 14h30. Abbaye de Jumièges. Tarif 3€. Tél. 02 35 15 69 22

- Jeux de transparence

Les plasticiennes Béatrice Defosse et Véronique Jacqueline réalisent ensemble des œuvres originales de toile cirée, de plexiglas et de tissu, d'encre et de peinture mises en scène dans les ateliers de la Chapelle.

Pratique. Jusqu'au 20 décembre. 104 rue Saint Gervais à Rouen. Entrée libre. Tél. 06 61 47 59 59

- Le grand cirque de Noël

Grâce à la participation du cirque de Saint-Pétersbourg, le grand cirque de Noël présente un spectacle encore plus surprenant et plus audacieux que l'année passée conjuguant humour et adresse.

Pratique. Du 22 au 24 décembre. Esplanade Saint-Gervais à Rouen. Tarifs 22 à 46€. www.cirque-noel.fr

- Le bestiaire de Claude Lormier

Le peintre normand Claude Lormier puise son inspiration dans la nature pour réaliser les toiles et dessins de son Bestiaire. Des oiseaux aux cervidés et du plus petit au plus grand, tout un écosystème à découvrir !

Pratique. Jusqu'au 3 janvier. Grenier à Sel à La Bouille. Gratuit. Tél. 02 35 37 23 16