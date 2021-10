Kung Fu Panda revient, en quête de ses origines et de paix intérieure

Le succès du premier volet - 633 millions de dollars de recettes mondiales et une nomination pour l'Oscar du meilleur film d'animation en 2009 - garantissait une suite aux aventures du panda géant.

Po, cuisinier dans un restaurant de nouilles, est devenu le "guerrier dragon" et veille sur la Vallée de la Paix avec ses compagnons mais une terrible menace plane sur l'Empire du milieu: le redoutable seigneur Shen (Gary Oldman, dans la version américaine), un paon fanatique de la poudre à canon, entend conquérir la Chine, en mettant fin au passage au Kung Fu.

PO devra partir à la recherche de ses origines - il comprend que son père, une oie, n'est pas son père - et trouver la "paix intérieure" chère à son maître Shifu (Dustin Hoffman) pour triompher. Un thème qui a donné aux acteurs l'occasion de partager leurs définitions personnelles de ce sentiment:

"La paix intérieure, c'est un long voyage que tout le monde fait, vous l'avez, vous la perdez et vous la recherchez. La paix intérieure, c'est aussi les gens que vous aimez et qui vous aiment", a dit Angelina Jolie, lors de la conférence de presse de présentation à Cannes.

Dustin Hoffman s'est montré lui plus sarcastique: "La paix intérieure ? Mais ça n'existe pas au festival de Cannes". "Me retrouver devant toutes ces caméras, avec à côté de moi, une actrice comme Angelina, c'est sûr que c'est le meilleur moyen de trouver la paix intérieure, non ?", a-t-il poursuivi, déclenchant les rires dans la salle comble du Carlton où se déroulait la conférence.

Angelina Jolie, compagne de l'acteur Brad Pitt en compétition avec "L'arbre de vie" de Terrence Malick, est venue sur la Croisette avec ses six enfants - "ils sont à l'hôtel et sont en train de s'amuser" - qui ont beaucoup aimé le dessin animé.

"Je les ai emmenés voir le film, ils ont beaucoup ri et je me demandais s'ils allaient me poser des questions. Adoption, mère biologique, etc. sont des mots auxquels ils sont habitués, nous en discutons beaucoup et ils sont fiers de ressembler à Po", a dit l'actrice américaine.

Réalisé par Jennifer Yuh Nelson, d'origine chinoise, et sur un scénario des auteurs du premier opus, Jonathan Aibel et Glenn Berger, Kung Fu Panda II, offre une utilisation souvent virtuose de la 3D et de la couleur, les combats étant l'un des aspects particulièrement soignés du scénario et du travail d'animation.

Pour Dustin Hoffman, ce nouveau film confirme "l'âge d'or du cinéma d'animation" qui est une "forme d'art à part entière".

Dans la version française, Manu Payet prête sa voix à Po tandis que la tigresse aura celle de Marie Gillain, Shifu, celle de Pierre Arditi.

Sortie prévue le 15 juin.