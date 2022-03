L'Agenda en Normandie : jeudi 17 décembre

MANCHE

Jusqu'au 24 décembre, le Père-Noël est présent à Saint-Lô. Pour être sûr de le rencontrer rendez-vous cet après-midi de 16h à 18h30, demain de 16h30 à 19h ou encore samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Sa maison se trouve place Général de Gaulle à Saint-Lô. Toutes les horaires à retrouver ICI



Vendredi, un marché de Noël est organisé par la Dynamique des commerçants à Equeurdreville-Hainneville. C'est un marché nocturne avec de nombreuses animations en musique et l'arrivée du Père-Noël. Rendez-vous, ce vendredi, de 18h à 22h dans les rues Gambetta et Paix.

CALVADOS

Samedi et dimanche, le grand cirque de Noël, Alice au Pays du Père-Noël s'installe au Zénith de Caen. Alice, bravant tous les interdits de la reine, décide d'aller elle-même porter sa lettre au Père Noël avant qu'il ne commence sa tournée. C'est complet le samedi mais il reste des places pour les représentations du dimanche à 10h30 et 17h30. L'entrée est à 24€ et c'est 15€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Samedi, assistez au concert du groupe Balthazar au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. L'entrée est à 25€ sur place, c'est 22€ en prévente et c'est 18€ si vous êtes abonnés. La programmation complète du BBC est à retrouver ICI



ORNE

Vendredi, l'Aigle accueille "le jour le plus court", un événement national qui met à l'honneur les courts-métrages. Les projections jeunesse seront suivies par de la restauration et des projections grand public de 21h30 à 00h. L'entrée est gratuite. Rendez-vous, ce vendredi, dès 19h au Centre Culturel des Tanneurs.

Vendredi également, un marché de Noël est organisé à Mamers. Stands, chalets, animations de clowns, cracheurs de feu et l'arrivée du Père-Noël sont prévus. C'est ce vendredi de 10h à 21h sous les Halles et sur la place Carnot.

L'ACAI, l'Union Commerciale de Vimoutiers, organise des animations et notamment un marché de Noël ce dimanche. Vous y trouverez des produits du terroir mais également des idées de cadeaux pour les fêtes. Toutes les infos sont ICI