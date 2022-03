Force Block : l'Application anti-spoiler de Star Wars !

Vous êtes un grand fan de la saga Star-Wars et vous n'avez pas eu la chance d'avoir un patron qui a accepté de vous donner un RTT ce jour que la planète attendait avec impatience ?



De la même manière que fonctione un "ad-block", la société Priceless Misc a produit un filtre « anti-spoil » (=anti-révélation) spécial pour Star Wars : "Force-Block" vous permet ainsi de surfer sur le net sereinement, sans craindre d'apercevoir le message d'un spoiler qui vous gacherait tout le suspense.



Ce module bloquera toutes les pages web qui contiennent des élèment sur le film « grâce à un système de détection intelligent et une longue liste de fausses alertes », précise les concepteurs de "Force-Block".



Si ce module détecte ce qui pourrait s'avérer être un Spoil, un message vous prévient et cache le contenu.





Vous trouverez cette extension sur ce lien : « Force Block » !