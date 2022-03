Le château de Caen au coeur de "l'Année Guillaume 2016"

C’est parce que le château de Guillaume le Conquérant est « le chantier majeur du projet patrimonial de la ville de Caen », selon Emmanuelle Dormoy, maire adjointe chargée de la culture et des monuments historiques, qu’un vaste et ambitieux « schéma directeur du château » régit l’ensemble des travaux de conservation, de restauration et d’aménagement de l’espace ducal. Après les chantiers de dévégétalisation du donjon, des remparts de la rue de Geôle et les travaux de conservations des remparts, c’est maintenant au tour du Jardin des Simples de connaître un coup de jeune. La ligne directrice est simple : « il faut que le patrimoine reste du présent », avance Emmanuelle Dormoy et que le château continue d’être un lieu de vie et de promenade. Le facteur tourisme compte également : « il faut rebooster les dynamiques touristiques et les sources d’attractivité », rappelle Catherine Pradal-Chazarenc, maire adjointe chargée du tourisme. Les défis sont nombreux : repenser la politique des parkings, faire en sorte que les Caennais se réapproprient le château mais surtout « réfléchir à l’espace du château et aux destinations à venir en terme de développement », ajoute Emmanuelle Dormoy. Réfléchir notamment à ces cinq hectares qui forment l’enceinte du château : « il faut retrouver des parcours de visite pour répondre à cette question posée par les touristes une fois franchies les portes de la forteresse : où est le château ? », déclare Jean-Marie Levesque, conservateur en chef du château et directeur du musée de Normandie.

« 2016, Année Guillaume »

2016 sera l’année « Année Guillaume », à l'occasion des 950 ans de la bataille d'hastings. Le château de Caen sera au cœur de ces festivités qui s’étaleront tout au long de l’année : des conférences, des banquets médiévaux et des jeux de chasse aux trésors seront proposés. « La ville doit exploiter la richesse médiévale caennaise », a ainsi expliqué Catherine Pradal-Chazarenc.