Arthur le Pélican, retrouvé en Normandie plus d'un an après sa fugue

Poussé par ses longues ailes et avec l’aide du mistral, Arthur a volé jusqu'en Normandie. Il a pris la poudre d'escampette en juin 2014 et son escapade a duré plus d'un an. Laissant seule sa copine, « Patate » a souffert de solitude en attendant son retour qui ne tardera plus.

En effet, Arthur a été retrouvé dans le jardin d’un particulier, à 750 km de là, en Seine maritime. C'est grâce au puçage de l'animal que l'on a pu retrouver la trace de ses propriétaires.

Le fugueur est attendu avec impatience au Jardin des Oiseaux. Il sera acheminé par un transporteur routier, en caisse adaptée, dès qu’un vétérinaire aura donné l’autorisation à l'animal d'être transporté.

Patate va passer un bon Noël et ne sera plus seule !