Paris (AFP). Raffarin (LR): Nous devons travailler avec le gouvernement

L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin (Les Républicains) a invité lundi sa famille politique à "travailler avec le gouvernement car le Front national est un adversaire commun". "Je pense que nous devons travailler avec le gouvernement car le Front national est un adversaire commun et que nous l?avons battu ensemble dans les élections. Il faut le battre ensemble par l?action et donc il y a des actions communes que nous devons engager", a déclaré M. Raffarin sur BFMTV et RMC au lendemain du second tour des élections régionales.

