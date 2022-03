Kaboul (AFP). Kaboul: six morts, dont deux Espagnols, dans une attaque des talibans

Six personnes, dont deux Espagnols, ont péri au cours d'une attaque déclenchée par les talibans dans le quartier diplomatique de Kaboul qui a pris fin tôt samedi, après une dizaine d'heures, avec la mort des quatre assaillants, ont annoncé les autorités afghanes et espagnoles. "Nous sommes face à une attaque terroriste dans laquelle sont morts deux citoyens espagnols et qui a fortement porté atteinte à nos intérêts. C'est par conséquent une attaque contre l'Espagne et contre sa collaboration en vue du renforcement de la démocratie en Afghanistan", a accusé le gouvernement espagnol. Les talibans, qui ont revendiqué l'assaut, ont quant à eux assuré qu'il avait visé une maison d'hôtes fréquentée par des étrangers, et non l'ambassade d'Espagne, contrairement à ce que les autorités afghanes avaient initialement déclaré. Vendredi soir, "un groupe de kamikazes a attaqué une maison d'hôtes () L'un d'eux a fait exploser un véhicule piégé au portail et (ainsi) ouvert la voie aux autres assaillants", a par la suite expliqué le ministère afghan de l'Intérieur. "Quatre policiers sont morts en martyrs et sept civils ont été blessés", a-t-il ajouté, tout en affirmant que les 12 personnes - dont il n'a pas donné la nationalité - hébergées dans la maison d'hôtes, aux murs désormais couverts d'impacts, avaient été secourues. "Les forces spéciales afghanes ont tué tous les assaillants impliqués dans l'attaque terroriste à Kaboul", a de son côté écrit sur Twitter le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur, Sediq Sediqqi. Il a précisé à l'AFP que le dernier des quatre kamikazes avait été tué dans les premières heures de la journée de samedi, après le siège, ponctué de plusieurs séries de tirs sporadiques, fait par le commando de talibans de la maison d'hôtes. Deux policiers espagnols, ainsi que "deux employés afghans de l'ambassade", ont aussi trouvé la mort au cours de l'attaque, a pour sa part souligné le ministère espagnol de l'Intérieur, sans autres détails. Les autorités espagnoles ont en effet raconté qu'un échange de tirs de plus d'une heure s'était produit à l'intérieur du complexe de l'ambassade d'Espagne où trois des assaillants talibans avaient, selon elles, pu entrer. Les forces spéciales afghanes avaient dans le même temps bouclé la zone de l'attaque dans le quartier aisé de Sherpur, qui abrite les bureaux de plusieurs ONG étrangères ainsi que le domicile de certains hauts responsables afghans, dont l'ancien chef de guerre et premier vice-président d'Afghanistan Abdul Rashid Dostum. - Négocier avec les talibans - Cet attentat est survenu à moins de dix jours des législatives du 20 décembre en Espagne et au moment où le gouvernement afghan tentait de ramener les insurgés à la table des négociations pour des pourparlers de paix afin de mettre un terme à 14 ans de conflit. Il a fait suite à une offensive de 27 heures des insurgés cette semaine contre l'aéroport de Kandahar, plus importantes installations militaires du sud de l'Afghanistan, qui a fait au moins 50 morts. Onze assaillants étaient parvenus à entrer mardi soir dans la première enceinte du complexe hautement sécurisé qui abrite, outre l'aéroport et une zone d'habitation civile, une base militaire que se partagent l'Otan et l'armée afghane. L'attaque de Kaboul a en outre été déclenchée au lendemain de la démission du chef du renseignement afghan Rahmatullah Nabil, opposé au rapprochement avec le Pakistan entamé par le président Ashraf Ghani pour relancer les pourparlers de paix avec les talibans. Le chef de l'Etat afghan s'est fortement impliqué pour faire accepter sa politique d'ouverture vers Islamabad, qui dispose toujours d'une considérable influence sur la rébellion talibane après avoir favorisé son émergence dans les années 1990. Mais la démission de M. Nabil met en lumière les réticences auxquelles se heurte M. Ghani dans son propre pays. Dans une conférence de presse vendredi, le président a rejeté les critiques de l'ex-chef du renseignement, déclarant que le Pakistan était un partenaire essentiel pour tenter de mettre un terme à la longue guerre en Afghanistan. Ce pays est déchiré par des conflits successifs quasiment sans interruption depuis 1979, lorsque l'URSS l'avait envahi, à l'exception d'une pause de cinq ans, entre 1996 et 2001, lorsque les talibans avaient pris le pouvoir qu'ils ont exercé d'une main de fer. Le porte-parole des insurgés s'est rapidement moqué du président. "Les moudjahidine progressent rapidement sur le plan militaire, conquérant des territoires et détruisant des centres de l'ennemi", a tweeté le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid. "Croire que nous allons nous rendre et participer à des négociations, c'est stupide".

