Un Mozart branché sur la FM

Après les “Dix Commandements” et “le Roi Soleil”, les producteurs Albert Cohen et Dove Attia enfoncent le clou avec cet opéra rock au nom évocateur. Poursuivant la tradition de la comédie musicale façon Starmania, le spectacle propose une relecture assez libre de la vie de Wolfang, en alternant les classiques du compositeur autrichien et un répertoire de chansons calibrées pour la radio.

Retrouvez à cette occasion une cinquantaine d’artistes sur scène avec des chanteurs, comédiens, danseurs mais aussi une quinzaine de musiciens pop et classique, tous en costumes d’époque. Le public venu nombreux pourra y retrouver Melissa Mars ou Mikelangelo Loconte pour trois représentations.



Pratique. Vendredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 mai au Zénith de Caen, 6 Rue Joseph Philippon. Tél. 02 31 29 14 38