Paris (AFP). Elections régionales: à J-2 du second tour

A J-2 du second tour des régionales, le dernier jour de la campagne a donné lieu à une escalade verbale tous azimuts avant un scrutin qui pourrait voir le FN remporter une, voire plusieurs régions. LE FAIT DU JOUR: Manuel Valls promet "la guerre civile" si le FN passe Si le FN l'emporte dimanche, ce sera "la guerre civile", rien de moins. Manuel Valls a tiré la sonnette d'alarme vendredi, illustration d'une escalade verbale qui a touché la campagne dans son ensemble. "Il y a deux options pour notre pays (), celle de l'extrême droite qui, au fond, prône la division, cette division peut conduire à la guerre civile, et il y a une autre vision qui est celle de la République et des valeurs, qui est le rassemblement", a affirmé le Premier ministre vendredi sur France Inter. M. Valls a réitéré ses propos un peu plus tard, lors d'un déplacement à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), aux côtés de Claude Bartolone. Il a apporté son soutien à Claude Bartolone, tête de liste PS en Ile-de-France, région très convoitée et théâtre d'un duel droite-gauche particulièrement serré et d'une campagne particulièrement houleuse. Après ses propos polémiques accusant sa rivale Valérie Pécresse (Les Républicains) de défendre "en creux" la "race blanche", le président de l'Assemblée a maintenu ses propos et a renvoyé les Républicains à leur propre "violence" à son endroit, prenant l'exemple du maire de Juvisy-sur-Orge (Essonne) Robin Reda, qui l'a traité d'"élu mafieux". Ces échanges d'amabilités se sont poursuivis jusqu'aux derniers instants de la campagne: vendredi soir, sur son compte Facebook, Julien Dray, candidat PS en Ile-de-France, a évoqué dans une vidéo un message de "la droite versaillaise" appelant à voter pour Mme Pécresse, à la fin duquel figure selon lui une photo montrant Claude Bartolone et la garde des Sceaux Christiane Taubira, avec la mention "Chassons-les d'Ile-de-France". Les derniers sondages montrent toujours le Front national perdant dans les trois régions où ses candidats sont les mieux placés. D'autres socialistes ont lancé leur dernières salves contre le FN, au niveau national et dans d'autres régions, comme dans le Grand-Est. En réplique, la présidente du Front national Marine Le Pen, candidate en Nord-Pas-de-Calais/Picardie, a dénoncé le "délire d'outrances et d'éructations" des socialistes. LE TRACT DU JOUR: Un colistier de Wauquiez sur le terrain du FN "Immigration ça suffit!", "Hollande, ça suffit!", "Bruxelles, ça suffit!", voici les trois idées déroulées sur le tract d'entre-deux-tours du député Les Républicains Philippe Meunier, un des deux chefs de file de Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes sur la métropole lyonnaise. "Il est bizarre, ce tract du FN, non?", s'est rapidement amusé sur Twitter Le Lab d'Europe 1. Un élu socialiste lyonnais, Romain Blachier, s'est même foulé d'un post de blog pour critiquer un document de campagne "qui se fout de votre figure en reprenant les thèmes du FN pour mieux essayer de piquer des voix". Et de dénoncer "un tract malhonnête", expliquant que le Conseil régional n'a pas de compétence sur les thèmes de l'immigration ou de la construction européenne. Dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on assume, tout en soulignant que ce tract est à l'initiative de Philippe Meunier et qu'il a été publié seulement à moins de 3.000 exemplaires pour être distribué dans son secteur. L'intéressé, lui, le revendique sur Twitter: "C'est mieux qu'une mauvaise photo :) pour une lecture approfondie car les mots ont un sens." LE SONDAGE DU JOUR: Le PS haut la main en Midi-Pyrénées La liste d'union de la gauche de l'ex-secrétaire d'État Carole Delga (PS) l'emporterait au deuxième tour des régionales en Midi-Pyrénées/Languedoc Roussillon avec huit points d'avance sur le FN, selon un sondage publié vendredi dans La Dépêche du Midi. La liste Delga (PS-PRG-EELV-FG) recueille 43% d'intentions de vote, devant celle emmenée par le FN Louis Aliot (35%) et celle de Dominique Reynié (LR, UDI, MoDem, CPNT), qui rassemble 22%, selon un sondage Ifop.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire