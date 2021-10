Le salon du livre grand public

Au programme de cette 2e édition : de la littérature, oui, mais pas seulement. Des spectacles, des rencontres, des expositions seront présentées au public sur le thème “&Ecric;tre né quelque part”.

Une cinquantaine de rendez-vous sont proposés à travers de la poésie ou du slam avec la venue du chanteur Abd Al Malik (en concert au Cargö). L’occasion, aussi, de rencontrer plus de 180 auteurs jeunesse, BD, de livres anciens..., parmi lesquels François Bégaudeau, Evelyne Bloch-Dano, Daniel Picouly, Alexandre Jardin ou encore Irène Frain...

A noter que le festival est toujours gratuit et qu’il mise aussi sur une programmation jeunesse, voulue audacieuse. Vendredi 13 mai sera une journée consacrée aux scolaires avec pour la première année la remise du Prix Jeunesse de “Passeurs de témoins”. Pour les plus jeunes, un village avec des ateliers et des spectacles sera mis en place. Le salon mettra l’accent cette année sur la diversité des origines, comme fil conducteur d’une riche programmation éclatée dans la ville.



Pratique. Du jeudi 12 au dimanche 15 mai. Tél. 02 31 30 41 00