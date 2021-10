Mort Ben Laden: Al-Qaïda dans la péninsule arabique veut intensifier le jihad

"Les Américains ont tué le cheikh (...) mais ils doivent savoir que les braises du jihad rougeoient à présent plus que pendant sa vie", affirme le Yéménite al-Wahishi dans le message publié mercredi le centre américain de surveillance des sites islamistes SITE.

"Ne pensez pas que l'affaire est finie (...) ce qui est à venir est encore pire, ce qui vous attend est plus intense et plus nocif", poursuit le chef d'Aqpa, ajoutant: "vous allez vous mordre les doigts et regretter les jours du cheikh" Oussama Ben Laden.

L'AQPA est née d'une fusion, en 2009, des branches yéménite et saoudienne du réseau. Elle a tenté le 25 décembre 2009 de faire exploser en vol un avion reliant Amsterdam à Detroit, et a revendiqué l'envoi par avion cargo de colis piégés aux Etats-Unis fin octobre 2010, découverts par la police à Dubaï et en Grande-Bretagne avant leur explosion.