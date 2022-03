Buenos Aires (AFP). Argentine: Mauricio Macri prête serment et appelle à l'union

Une nouvelle ère politique s'ouvre en Argentine après 12 ans de gouvernance des Kirchner: Mauricio Macri, un homme politique de centre-droit, a été investi comme président de l'Argentine et a lancé un appel à l'union. "Les élections sont terminées, le moment est venu de nous unir et de surmonter ce qui nous sépare", a déclaré Mauricio Macri, après avoir prêté serment devant le Congrès à Buenos Aires. Cet appel a retenti dans un pays fortement polarisé entre pro et anti-Kirchner et alors que sa coalition se trouve en minorité à la chambre des députés et au Sénat. A la suite d'un différend avec son successeur sur le lieu de la remise de l'écharpe présidentielle, la présidente sortante Cristina Kirchner n'a pas participé à la cérémonie d'investiture. Si durant la campagne électorale, il avait promis de libéraliser l'économie et d'en finir avec le protectionnisme des années Kirchner, Mauricio Macri a tenu a rassurer les Argentins. Il a promis que son gouvernement lutterait "de manière infatigable pour ceux qui en ont le plus besoin". "Les défis sont énormes et on ne va pas résoudre les problèmes du jour au lendemain", a-t-il souligné. "Les grandes transformations se font en avançant pas à pas chaque jour". Son discours, retransmis à la télévision et à la radio, était ponctué de salves d'applaudissement au sein du parlement et sur la Place de Mai, où des partisans du nouveau président étaient réunis devant le palais présidentiel. "Je serai implacable avec celles et ceux qui s'écartent de la loi", a-t-il averti, dans un pays rongé par la corruption depuis des décennies. Au sujet des Malouines, sans citer le nom de l'archipel britannique de l'Atlantique sud, le nouveau président a réaffirmé la position de l'Argentine. "Nous continuerons nos revendications de souveraineté", a-t-il dit. En sortant du Congrès, le nouveau président s'est rendu au palais présidentiel escorté par des dizaines de cavaliers de l'unité militaire des grenadiers. - La Cumbia de Macri - Au Balcon de la Casa Rosada, le palais présidentiel, portant l'écharpe présidentielle, le chef de l'Etat s'est adressé à la foule. Quand un air de cumbia a retenti sur la Place de Mai, il s'est mis à danser au rythme de cette musique populaire. Mauricio Macri, 56 ans, ingénieur de formation, a été élu le 22 novembre lors du second tour de la présidentielle, avec 51,33% des voix, face à Daniel Scioli, candidat soutenu par l'ex-présidente Cristina Kirchner (2007-2015). Une dizaine de chefs d'Etat, notamment sud-américains, ainsi que l'ancien Roi d'Espagne Juan Carlos, étaient présents à Buenos Aires. La France était représentée par Jean-Pierre Bel, envoyé personnel pour l'Amérique latine du président François Hollande. Les milieux d'affaires applaudissent l'arrivée au pouvoir du maire de Buenos Aires, qui a remporté la présidentielle à la surprise générale. Avant le 1er tour, le favori du scrutin était Daniel Scioli, le candidat de la coalition de gauche, au pouvoir depuis 2003. Fils d'un milliardaire italien ayant fait fortune en Argentine, Mauricio Macri aurait pu suivre les traces de son père, mais après une dizaine années à la tête d'entreprises du groupe portant son nom, il s'est lancé dans le football et la politique. Il a d'abord été élu en 1995 président du club de football de Boca Juniors, le plus prestigieux d'Argentine, avant de fonder son propre parti politique. Il est élu en 2007 maire de Buenos Aires. Le principal défi de M. Macri sera de relancer la 3e économie d'Amérique latine. Il hérite d'un pays désendetté mais la croissance est en berne, le déficit budgétaire de plus de 5%, l'inflation de 30%, le peso est surévalué et les réserves de devises s'amenuisent. Une des premières initiative du gouvernement Macri sera d'entamer des pourparlers à New York pour dénouer le conflit opposant l'Argentine aux fonds "vautours" sur un résidu de dette.

