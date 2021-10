"Ecrire et mettre en scène aujourd'hui" au Panta théâtre de caen

Ecoutez Guy Delamotte nous présenter cette édiition 2011 nordique:

Pendant tout un mois, le Panta théâtre accueille des artistes finlandais qui vont collaborer avec les artistes français. Metteurs en scène, acteurs et auteurs se cotoient pendant 3 cycles d'une dizaine de jours et ce qui ressort de ces séances est présenté au public à 3 occasions.La première c'est ce mardi soir au Panta Théâtre, 24 avenue Bretagne à Caen. L'entrée est gratuite. Les autres séances publiques auront lieu samedi 21 mai et mercredi 1er juin.Retrouvez toutes les informations sur le site http://www.pantatheatre.net/ et sur le programme complet à télécharger à la fin de cet article.