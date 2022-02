Paris (AFP). Régionales: Hollande appelle les politiques à défendre les valeurs de la République

François Hollande a appelé mercredi en Conseil des ministres "tous les responsables politiques" à la "clarté" et à défendre "les valeurs de la République" avant le second tour des régionales, a rapporté le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Les "choix dans les débats nécessitent de la part de tous les responsables politiques la clarté dans les attitudes, dans les comportements, dans les choix et la défense des valeurs de la République", a déclaré le chef de l'Etat, cité par Stéphane Le Foll.

