Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 9 mai

voici les sorties d'albums de la semaine, avec 2 lives à mettre en avant:Sortie aujourd'hui du DVD et du Bluray de AC/DC : live at River Plate, un concert mythique qu'ils ont donné à Buenos Aires il y a 2 ans, en 2009. Pour le retour du groupe, 3 dates avaient été jouées, toutes à guichets fermées, ce qui fait 200 000 fans dans ce stade mythique. Vous pourrez vivre ou revivre ce grand moment de rock en HD. Voici un extrait avec « Whole Lotta Rosie » :Vidéo 1 en bas de l'articleM "Bercy 17.12.2010"Un live français maintenant avec le double DVD ou Bluray de M qui s'appelle « Bercy 17.12.2010 ». Pour ses derniers concerts de la tournée « Les saisons de passage » qui a eu lieu entre 2009 et 2011, celle qui a accompagné l'album « Mister Mystère », - M - a évidemment chanté à Bercy. C'est le tout dernier concert de sa tournée qui a été filmé. Au programme, tous les incontournables de l'artiste, revisités dans des versions où pop, world et chansons avec des solos de guitare impressionnants mais aussi ses nouveaux titres. Des invités aussi avec Sean Lennon et Johnny Hallyday. Ce live a été primé aux Victoires de la musique 2011. Voici un extrait avec « Je dis aime » :On termine avec la sortie d'un nouvel album de la série musicale Glee. Chaque album est classé n°1 des ventes aux Etats Unis à sa sortie. La série est un succès critique et public, on les retrouve ici dans « Journey to Regionals », le fameux concours décisif dans leur course pour le titre de meilleure chorale du pays. Les 6 chansons présentés dans le concours se rtetrouve dans cet album. Voici un extrait avec « Any way you want it/ Lovin' Touchin' Squeezin' » :