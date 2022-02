L'ancien Malherbiste Ngolo Kanté s'éclate en tête de la Premier League

En Premier League, les prétendants au titre doivent composer avec un invité surprise cette année : Leicester City, leader du championnat après 15 journées. Un petit poucet qui joue les trouble-fêtes, tout en haut du premier championnat au monde. Les "Foxes" occupent, à la surprise générale, le fauteuil de leader de la première division anglaise. Avec 32 points, Leicester, ville de rugby, réalise pour l’heure un véritable parcours de champion. Une progression inattendue pour ce club sept fois vainqueur de la Premiership – la deuxième division anglaise – et traditionnellement accoutumé au bas de tableau en Premier League.

Les raisons de ce succès sont évidemment multiples et tiennent notamment à la réussite du duo de buteurs Jamie Vardy - Riyad Mahrez, au savoir-faire de l'ancien entraîneur de Monaco, Claudio Ranieri mais aussi aux excellentes performances de Ngolo Kanté. Un joueur que les Caennais connaissent bien pour son abattage et son talent et et qui n'est pas pour rien dans le fait que depuis le début de la saison, les Foxes sont les joueurs qui ont disputé le plus de duels en Premier League (1638). Et surtout, ce sont également eux qui en ont remporté le plus (816).

Une chose est sûre, le talent brut du jeune milieu de terrain "box to box" de 24 ans remarqué par Alain Caveglia à Boulogne-sur-mer et qui avait explosé en Ligue 2, puis confirmé en Ligue 1 avec Caen, est en train de s'exprimer pleinement et de surprendre nombre d'observateurs. Titulaire à 11 reprises en 15 matchs, Ngolo, dont Patrice Garande ne cessait de vanter les mérites, a même déjà marqué un but.

Sa faculté à transpercer les lignes a même sauté aux yeux le week-end dernier puisqu'il est auteur d'une passe décisive sur le deuxième but et d'une chevauchée incroyable, dont il régalait parfois le stade d'Ornano, pour adresser une avant-dernière passe sur le troisième. Auteur du nombre d’interceptions record (64) depuis le début de la saison en Premier League, le milieu a encore gratté un nombre précieux de ballons pendant ce match contribuant grandement à la neuvième victoire du club des Midlands. Sa performance lui a même valu de faire l’objet du focus dans l’émission Match of The Day.

Du haut de ses 169 cm, l'attachant franco-malien, surnommé "baby face" (visage de bébé) semble avoir conquis tout l'environnement du club.