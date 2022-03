Bigflo & Oli et vos sorties club en Normandie samedi 12 décembre

Votre soirée concert

Retrouvez Feu! Chatterton en live au 106 à Rouen ce samedi 12 décembre à partir de 20h00.

Vos soirées clubs

La soirée "Welcome to Disney Resort" au Palais à Caen avec des mascottes et des canons à neige et des entrées au parc d'attraction à gagner.

Au Milton à Baudre le duo phénomène "Bigflo & Oli" en after show avec Lady Style avant une grande séance dédicaces et photos.

Des cadeaux et des goodies au Koncept à Lessay dans le cadre de la "Clan's Night".



A l'Agrion au moulin de Ver "soirée kdos" avec des entrées bowling à gagner avec le bowling de la baie à Avranches.

Enfin au Skull Club à Giéville accélerez les rencontres en participant à la "Kiss Party" grande soirée pour célibataires avec l'entrée gratuite pour tous avant minuit.