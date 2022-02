Le SPO Rouen veut mettre fin à sa mauvaise série face à Angers

Ruiwu Tan (n°8), Wei-Dong Shi (n°36), Jesus Cantero (n°61) et Konstantinos Papageorgiou (n°59, joker) accueillent ce soir l'équipe angevine composée de la star française Christophe Legoût (n°23), désormais quadragénaire, de Jian Chen (n°13), de Jens Lundquist (n°17) et de Jon Persson (n°33).

Un duel assez équilibré sur le papier. Mais la dynamique est plutôt du côté angevin. Alors que le SPO Rouen reste sur une défaite face à Jura-Morez, les coéquipiers de Christophe Legoût se sont défaits de Hennebont (4-1). La clé du match, pour les hommes d'Eric Varin, réside dans la forme de Ruiwu Tan. Le sino-croate de Rouen reste sur deux défaites sèches contre Jura-Morez et devra s'en remettre. Quant à ses coéquipiers Wei-Dong Shi et Jesus Cantero, ils devront chacun remporter au moins un match pour donner à leur équipe les points de la victoire. Gageons que l'excellente forme de Jesus Cantero, leader improbable de cette équipe, et le retour accrocheur de Wei-Dong Shi fassent décoller une équipe aujourd'hui lanterne rouge du classement.

Pratique. Mardi 8 décembre à 19h15, gymnase C.Besson, rue Chanzy à Rouen.