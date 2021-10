Caen-Lens - Mollo : "Lens, le tournant pour nous"

C'est avec un air très détendu que le milieu de terrain Malherbiste est venu se confier à la presse avant le match contre Lens comptant pour la 34e journée de Ligue 1. S'il reconnaît que la large victoire obtenu le week-end dernier à Nice (4-0) a fait du bien au groupe, il est persuadé que ce match contre les Sang et Or sera plus difficile à gérer. Comme le reste de ses coéquipiers du reste. Il se dit persuadé que ce match est un tournant majeur dans la saison du club. Il est vrai qu'avec trois points de plus au compteur, Caen aurait 12 points d'avance sur Lens et s'éloignerait inéluctablement de la zone de relégation. Idéal à quatre journée de la fin. Plus de réactions dans la vidéo ci-dessous.

Caen-Lens, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com ce samedi à partir de 18h45.



