La présidente du Front national Marine Le Pen était donnée largement en tête au premier tour des élections régionales avec une fourchette entre 40,3% et 42,1% des suffrages, devant la droite et le PS, selon des estimations d'instituts de sondages. Le candidat de la droite et du centre Xavier Bertrand est donné loin derrière avec entre 24,2 et 25% des suffrages, devant le candidat PS Pierre de Saintignon (17,7% à 18,4%).

