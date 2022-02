Londres (AFP). Attaque au couteau dans le métro de Londres: acte terroriste pour la police

La police britannique privilégiait dimanche la piste "terroriste" au lendemain de l'arrestation d'un homme ayant blessé au couteau deux personnes dans une station de métro de l'est de Londres. "Nous traitons cela comme un acte terroriste", a indiqué dès samedi soir dans un communiqué le responsable du commandement antiterroriste de la police métropolitaine, Richard Walton, qui supervise l'enquête. Il a demandé à la population de "rester calme mais vigilante". Cette agression intervient trois jours après l'autorisation donnée par le parlement britannique à l'armée de mener des frappes aériennes contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie et alors que, selon la chaîne de télévision Sky News, des témoins auraient entendu l'agresseur justifier son acte en disant: "C'est pour la Syrie". Contactée par l'AFP, la police n'a cependant pas confirmé cette information. Dimanche, elle a précisé qu'un logement était perquisitionné dans l'est de Londres, ajoutant que l'auteur des faits, un homme de 29 ans, avait été arrêté pour "tentative de meurtre" et était toujours en garde à vue. Ces faits ont eu lieu moins d'un mois après les attentats de Paris, revendiqués par l'EI (130 morts), et trois jours après une tuerie aux Etats-Unis (14 morts), pour laquelle la piste terroriste est privilégiée. Si la piste terroriste se confirme, il s'agirait vraisemblablement d'une attaque perpétrée par ce que la police et les experts qualifient de "loup solitaire". La police a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises son "inquiétude grandissante" vis-à-vis de ce type d'attaques. En début de semaine, Peter Neumann, le directeur du Centre international pour l'étude de la radicalisation (ICSR) au King's College déclarait à l'AFP qu'il fallait s'attendre à "davantage d'attaques complexes comme celles de Paris mais aussi à davantage d'attaques menées par des loups solitaires". Ces dernières sont extrêmement difficiles à parer parce qu'elles nécessitent très peu de préparation. - Risque 'hautement probable' d'attentat - Le Royaume-Uni avait déjà été choqué par l'assassinat en mai 2013, en pleine rue, dans le sud de Londres, du soldat Lee Rigby. Il avait été renversé par la voiture de ses agresseurs, qui l'avaient ensuite lardé de coups de couteaux, tentant de le décapiter. Ils s'étaient présentés comme des "soldats d'Allah en guerre contre la Grande-Bretagne". En mars dernier, un adolescent britannique de 19 ans a également été condamné à 22 ans de prison pour avoir projeté de décapiter un autre soldat. Il avait été arrêté en août 2014 à Londres en possession d'un marteau, d'un couteau de 30,5 cm de long et d'un drapeau islamique. Samedi soir à Londres, les événements se sont déroulés vers 19H00 GMT au niveau des portiques d'accès à la station de métro de Leytonstone, sur la ligne Centrale qui traverse la capitale britannique d'est en ouest en passant par le quartier d'affaires de la City et les quartiers commerçants centraux de Tottenham Court Road et Oxford Circus. Dans l'attaque, un homme de 56 ans a été grièvement blessé sans que ses jours ne soient cependant en danger. Il était dans un "état stable" dimanche dans un hôpital de l'est de la capitale, a précisé la police. Un autre homme a été légèrement blessé sans que son état ne nécessite de soins, tandis qu'une femme a été menacée, mais pas blessée par l'agresseur, selon la même source. Alors que la police a demandé à toute personne ayant vu ou filmé les faits de se faire connaître, plusieurs vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias montrent un homme de grande taille, vêtu à l'occidentale avec une chapka noire sur la tête et armé d'un couteau, que des policiers tentent de maîtriser dans le hall d'accès de la station. Les policiers utilisent leur pistolet à impulsion électrique pour neutraliser l'homme. Touché, le suspect tombe et lâche l'arme. Il est ensuite maîtrisé au sol. Un témoin crie alors au suspect: "T'es pas musulman mec! T'es pas musulman mec! T'es pas musulman!". Une phrase devenue un hashtag sur Twitter #youaintnomuslimbruv. Sur une autre vidéo, on peut entendre des cris, alors que le suspect apparaît en train de se quereller avec plusieurs personnes avant de se jeter sur l'une d'elles. Dimanche, la ligne de métro fonctionnait normalement, et la station, devant laquelle stationnait un véhicule de police, était ouverte. Depuis août 2014, le niveau de menace terroriste est à 4 sur une échelle de 5 en Grande-Bretagne, signifiant qu'un attentat est considéré "hautement probable".

