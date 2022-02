Paris (AFP). Attentats de Paris: vers une nouvelle mise en examen en France, Abdeslam reste insaisissable

Un délinquant de 25 ans, soupçonné d'avoir aidé à offrir un refuge à Abdelhamid Abaaoud, est présenté à un juge samedi en vue d'une mise en examen dans l'enquête sur les attentats de Paris, dont un des auteurs présumés, Salah Abdeslam, reste insaisissable. Le parquet va demander la mise en examen de Mohamed S. pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle, ainsi que son placement en détention. Aidé par plusieurs personnes dans sa fuite, Salah Abdeslam a disparu après une ultime trace laissée lors d'un contrôle routier dans le nord de la France quelques heures après les attaques du 13 novembre, actions terroristes les plus sanglantes de l'histoire de France avec 130 morts. Neuf auteurs des attaques du Stade de France, du Bataclan et des attaques de terrasses parisiennes sont morts, dont cinq ont été identifiés: deux sont des islamistes radicaux originaires d'Ile-de-France, trois vivaient dans la commune bruxelloise de Molenbeek, dont le jihadiste belge Abdelhamid Abaaoud. Les services antiterroristes voient la main de cet homme, qui semble avoir fait depuis plusieurs mois des allers-retours entre la Syrie et l'Europe, dans plusieurs projets d'attentats. Huit hommes sont inculpés et écroués en Belgique. Deux, non identifiés, qui avaient été contrôlés le 9 septembre en Autriche avec Salah Abdeslam, sont recherchés, tout comme Mohamed Abrini, un proche de celui qui semble avoir renoncé à se faire exploser pour une raison non élucidée. Un autre Belge appartenant à cet environnement d'Abdeslam, Ahmad Dahmani, a été arrêté en Turquie. En France, les enquêteurs ont mis la main sur deux hommes. Mais ces délinquants sans envergure ne semblent pas inquiétés pour avoir préparé ou participé aux attaques. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni un appartement de repli à Saint-Denis à Abaaoud et un complice non identifié qui y sont morts le 18 novembre dans l'assaut de la police, tout comme la cousine du jihadiste belge, Hasna Aïtboulahcen. - Fournisseur de cocaïne - Les enquêteurs belges ont retrouvé un virement de 750 euros du mardi 17 novembre depuis une agence bruxelloise de Western Union, vers le compte de celle-ci. C'est ce jour-là qu'elle va récupérer son cousin dissimulé dans une zone d'entrepôts d'Aubervilliers, dans un état de dénuement qui semble témoigner d'une cavale improvisée. Surveillée à son insu, Aïtboulahcen a été vue par les enquêteurs discutant avec Jawad Bendaoud, un petit caïd de quartier. Cet homme à tout faire de "marchands de sommeil" de Saint-Denis était entré en contact avec Aïtboulahcen via Mohamed S., qui, par le passé, avait fourni de la cocaïne à la jeune femme, selon une source proche du dossier. Bendaoud et Mohamed S., qui ne semblent pas liés à la mouvance islamiste radicale, se sont rencontrés en détention en 2011. Le premier est mis en examen et écroué depuis le 24 novembre. Le second doit être présenté samedi à un juge. Les hommes inculpés en Belgique semblent intéresser plus directement l'enquête sur la cellule qui a fomenté et mené les attentats. Vendredi, le parquet fédéral belge a annoncé que les enquêteurs recherchaient les deux hommes contrôlés le 9 septembre en Autriche avec Abdeslam. Non identifiés, ils avaient produit deux fausses cartes d'identité belges au nom de Samir Bouzid et Soufiane Kayal. Ces mêmes faux documents qui ont été utilisés pour le virement à Hasna Aïtboulahcen et pour louer une maison dans le sud de la Belgique, présentée par la presse belge comme une possible planque pour le commando. Une voiture louée par Salah Abdeslam était de nouveau localisée à Budapest le 17 novembre. Selon Budapest, il s'y serait rendu pour "recruter une équipe" de jihadistes parmi les migrants. Une source proche de l'enquête en France se montre plus circonspecte sur ce point. Les allers-retours d'Abdeslam, qui a loué de nombreuses voitures dans les semaines précédant les attaques, sont un point crucial pour comprendre la genèse des attaques terroristes les plus meurtrières de l'histoire de France.

