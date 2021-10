Anniversaire du 11-Septembre: Al-Qaïda envisageait des attentats aux Etats-Unis

"Le département de la Sécurité intérieure a diffusé jeudi un message à ses partenaires fédéraux, dans les Etats, les collectivités, concernant de possibles projets d'Al-Qaïda, datant de février 2010 et visant le secteur ferroviaire américain", a indiqué dans un communiqué Matt Chandler, le porte-parole du département.

"En février 2010, Al-Qaïda aurait envisagé de mener des opérations terroristes contre des trains à des endroits non spécifiés aux Etats-Unis, le jour du 10e anniversaire du 11 septembre 2001", a indiqué le département de la Sécurité intérieure dans son message obtenu par l'AFP.

Selon une source, l'information provient de documents saisis lors de l'opération dimanche au Pakistan, au cours de laquelle Oussama Ben Laden a été tué par un un commando américain.

Le message précise qu'une telle information "est souvent trompeuse ou inexacte en raison de l'évolution rapide de la situation et est sujette à changements". "Alors qu'il est clair qu'il y avait un certain niveau d'organisation, nous n'avons pas d'information récente indiquant un projet d'attentat actif contre les transports et aucune information sur de possibles lieux ou cibles en particulier", précise le message.

Al-Qaïda "envisageait de faire basculer un train en jouant sur les rails de façon à ce que le train tombe soit du haut d'une vallée, soit d'un pont", précisé le ministère. Al-Qaïda avait "remarqué qu'une attaque visant à faire basculer un train ne fonctionnerait qu'une seule fois car cela sera repéré".

L'organisation islamiste avait également "remarqué que les wagons plus récents disposaient de leur propre système de freinage", ce qui pourrait mener à déraillement du train sans toutefois faire tomber sur le côté. L'administration de la Sécurité des transports (TSA) devait de son côté alerter "les actionnaires du secteur ferroviaire" rapidement, selon le message.

M. Chandler a ajouté dans son communiqué que le département n'avait "aucune information de menace imminente sur le secteur ferroviaire américain".

Pour sa part, l'administrateur de la sécurité des transports (TSA) John Pistole avait indiqué mercredi devant le Congrès que "nous sommes dans une de ces périodes où il y a nombre d'inconnues", tout en ajoutant: "sans entrer dans les détails, il n'y a pas de menace spécifique à l'heure actuelle sur le réseau de transports en commun".

Cette information montre qu'Oussama Ben Laden semblait toujours activement impliqué et opérationnel à la tête d'Al-Qaïda, au moins jusqu'en février 2010. Elle a été diffusée jeudi alors que les autorités américaines examinaient les éléments saisi dans la maison de Ben Laden.

Selon les experts, ces éléments, dont cinq ordinateurs, 10 disques durs, et 100 dispositifs de stockage pourraient fournir des informations cruciales et mener d'autres membres actifs d'Al-Qaïda, dix ans après les attentats du 11-Septembre.

La priorité sera donnée à "la détection de menaces actuelles" et à repérer d'autres membres de l'organisation, a dit Michael Leiter, le patron du centre national antiterroriste à la radio publique NPR.