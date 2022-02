Les Halles, à Houlgate

Opération séduction, pour commencer avec "La belle du Nordet" (une huître méconnue, élevée à Veules-les-Roses, et affinée à Asnelles) ; opération gourmandise avec une seiche à la plancha pour suivre. En cuisine, Caroline concocte des plats sans fioriture, restituant la saveur des produits de la mer. Les tripes et moules frites sont en bonne place sur la carte, comme des morceaux choisis de bœuf, de porc ou d'agneau.

De l'amour…

Chaque mois, un plat régional est mis en valeur (le cassoulet de Castelnaudary, le bœuf bourguignon…). Le camembert au four et pavé d'andouilles est une autre spécialité parmi la variation de plaisirs mijotés. Franck, quant à lui, vous guide au cœur de la vinothèque ou vous suggère la bière locale de l'Odon. Dès la porte franchie, on adopte la devise de la maison "Le sens du bon goût". Visiblement, il n'y a pas que nous. Vous verrez sur les murs quelques photos de Michel Drucker, Johnny Hallyday, Dominique Besnehard, Tex, Pierre Santini… "De l'Amour" ! comme le chante Johnny dans son dernier album. De l'amour culinaire, bien sûr !

Pratique. 34, rue du Gal-Leclerc à Houlgate. Tél. 02 31 24 82 25. Menus de 17,90 € à 33,90 €.