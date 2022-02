L'Agenda en Normandie : vendredi 4 décembre

MANCHE

Tout ce week-end, l'association «Les Amis du Logis d'Equilly» organise la 3ème édition de son marché de Noël. Elle accueillera, au château, des exposants et recevra dans le grand salon, gourmets et mélomanes, qui pourront apprécier de savoureuses pâtisseries anglaises. Vins chaud et châtaignes grillées seront également proposés ainsi qu'une tombola spéciale Noël.

Tout ce week-end, c'est le Téléthon. Près de 700 événements sont organisés en Normandie. Il y a forcément une manifestation, une collecte près de chez vous. Vous pouvez retrouver toutes les infos ICI



CALVADOS

Tout ce week-end, la coquille Saint-Jacques est à l'honneur à Grandcamp-Maisy. Au programme : vente de coquilles, de poissons et de crustacés, concerts et animations diverses. De vieux gréements jetteront l'ancre pendant ces deux jours de fête. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h et c'est gratuit.

Le marché de Noël de Condé-sur-Noireau c'est ce samedi rue Saint Martin de 14h30 à 21h. De nombreuses animations vont ponctuer cette journée. Une vente de sapins, des produits artisanaux, du vin chaud et des chataignes seront également proposés.

ORNE

A partir de ce vendredi et tout ce week-end, un marché de Noël est organisé à Alençon. Au programme : animation musicale en fanfare, spectacle pyrotechnique, spectacle musical et déambulatoire et bien d'autres animations. Rendez-vous à Alençon, ce vendredi de 16h à 19h et samedi et dimanche de 10h à 19h, place de la Magdeleine et place du Plénitre.