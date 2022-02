Sarthe. Prêtre pédophile présumé: 3 nouveaux cas révélés

C'est NON : ce Mercredi 2 décembre, la cour d'appel d'Angers a rejeté pour la seconde fois la demande de remise en liberté formulée par Max de Guibert, ancien prêtre dans le Nord-Sarthe, notamment à Mamers et Bonnétable. Il est incarcéré pour viols et attouchements.

Trois nouveaux cas ont même été révélés à cette occasion, alors que l'enquête a été élargie à d'autres régions de France.