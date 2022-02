Sondage: le Front National en tête au premier tour des régionales en Normandie !

Dans ce sondage, le FN, mené par Nicolas Bay, arriverait en tête des intentions de vote avec 30%, suivi par la liste d'union du centre et de la droite d'Hervé Morin à 28%. Nicolas Mayer Rossignol et le PS arriveraient 3ème, loin derrière, avec 23% mais limiterait "la casse" en vue du second tour.

Toujours selon Odoxa, le dimanche 13 décembre serait, cette fois ci, favorable à la majorité sortante grâce à de bonnes réserves de voix. La gauche obtiendrait 35% des voix au second tour, devançant, ce coup ci, la droite et le centre (34%) et le FN (31%).

"L'incertitude est totale pour le second tour, mais la poussée du FN pourrait bien (...)permettre à la gauche de conserver une région où son score aura pourtant chuté d'une vingtaine de points depuis les dernières régionales", commente Gaël Sliman, président d'Odoxa.

L'étude publié ce matin, révèle les préoccupations principales des Normands, la sauvegarde de l'emploi, le développement économique, et, en troisième position, la lutte contre le terrorisme

Sondage a été réalisé par questionnaire en ligne entre le 27 et le 30 novembre auprès de 980 personnes inscrites sur les listes électorales, selon un échantillon représentatif des habitants de la région de Normandie âgés de 18 ans et plus.

Avec AFP