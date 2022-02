Bonne table : Le Cap Vers, prix de l'Accueil à Rouen

Le Cap Vers, situé dans le bas de la rue de la République, a été désigné grand gagnant du concours. Nous avons décidé de tester les lieux après l'obtention de la récompense.

Produits frais du monde

Première surprise, la salle est comble ce midi. Il semble que la notoriété du restaurant ne soit plus à faire. Je choisis un poulet à l'indienne (10€), tandis que mes amies préfèrent le tartare de bœuf (11,90€) et le filet de porc sauce forestière (le plat du jour à 8,60€). Le tout est accompagné de frites. En dessert, j'opte pour les profiteroles (6,90€), seul dessert "maison" de la carte, que je partage avec ma voisine. Le dessert est servi en quantité et la qualité est également là. Nous avons apprécié l'accueil et la qualité des plats. Dommage que l'attente ait été un peu longue. C'est sans doute la rançon du succès. Le Cap Vers reste toutefois une brasserie de qualité, aux mets variés et venus du monde entier.

Pratique. Le Cap Vers 13 rue de la République à Rouen. Tél. 02 35 89 07 09