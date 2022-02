Paris (AFP). COP21: journées noires dimanche et lundi pour circuler en Ile-de-France

Ne pas utiliser sa voiture personnelle, éviter d'emprunter les transports en commun, voire prendre une journée de RTT: les autorités multiplient les mises en garde en vue de deux journées noires dimanche et lundi à Paris et en Ile-de-France, pour l'ouverture de la conférence sur le climat au Bourget. "Des risques majeurs de congestion du système de circulation sont à prévoir à Paris et dans la petite couronne sur ces deux jours. De même la saturation du réseau de transports en commun n'est pas à écarter", avertit vendredi le préfet de région Jean-François Carenco dans un courrier aux organisations patronales. En cause, "des mesures exceptionnelles de circulation (qui) ont été prises afin d'assurer la sécurité des chefs d'Etat participants" à la COP21, dans le cadre de l'état d'urgence instauré après les attentats du 13 novembre. La cérémonie d'ouverture officielle de la conférence de l'ONU aura lieu lundi au Bourget, au nord de Paris, mais les délégations étrangères arriveront dès dimanche. "Le premier message, c'est d'éviter d'utiliser les automobiles dimanche après-midi et lundi pour se rendre dans Paris. Le deuxième message, c'est d'éviter dans la mesure du possible les déplacements qui ne sont pas strictement nécessaires, soit de travailler chez soi quand on en a la possibilité, soit de prendre une journée de RTT", a expliqué vendredi le préfet de police de Paris Michel Cadot lors d'un point de presse. "Il faut qu'il y ait un effort de la part des Franciliens pour éviter les déplacements dans la mesure où ils peuvent le faire", a-t-il ajouté, précisant que "des consignes ont été passées aux entreprises et aux administrations pour qu'elles fassent preuve de souplesse". Les autorités appellent donc à ne pas "surcharger les transports collectifs", alors que mercredi la préfecture recommandait justement d'utiliser les transports en commun. Ceux-ci seront gratuits en Ile-de-France les 29 et 30 novembre, pour un coût de 8 millions d'euros répartis entre l'Etat, la région et la Ville de Paris. - Plusieurs axes réservés aux cortèges officiels - La RATP a prévu de renforcer la fréquence des lignes de métro "en moyenne de 10%", selon une porte-parole, qui a précisé que davantage de trains longs seront mis en place sur les lignes A et B du RER. Et la SNCF va renforcer les Transilien, avec un doublement des capacités dimanche et une annulation des travaux prévus dimanche soir. Dans les gares, des "gilets verts" informeront le public. Certaines entreprises, comme les assurances Axa-France, incitent leurs salariés "éligibles au télétravail et qui disposent d'un ordinateur avec connexion à distance" à travailler lundi à domicile. Mercredi, le préfet de police Michel Cadot avait détaillé les mesures exceptionnelles de circulation prises dimanche pour "les arrivées des aéroports d'Orly et de Roissy" et lundi avec "l'interruption de la circulation pour la réserver aux seuls cortèges sur la traversée de Paris depuis le centre de Paris, sur le périphérique entre la porte d'Asnières et la porte de la Villette jusqu'à l'autoroute A1 et le centre du Bourget, dans les deux sens de circulation". L'A1, l'A6 et le périphérique seront particulièrement touchés, selon la préfecture de police, qui recommande de se renseigner sur son site internet (www.prefecturedepolice.interieur.gouv). Par ailleurs, la préfecture précise qu'"à titre exceptionnel, les poids lourds seront autorisés à circuler en Ile-de-France dimanche jusqu'à midi" puis "interdits à la circulation sur cette même zone jusqu'à lundi minuit". Une décision qui a entraîné les protestations des transporteurs, qui ont dénoncé une annonce "brutale", trop tardive, et sans concertation, qui "déstabilise" les entreprises, selon la Fédération nationale des transports routiers (FNTR). Plus de 15.600 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés pour assurer la sécurité de la conférence, qui débute lundi et s'achèvera le 11 décembre. "Nous sommes en situation de réponse maximale par rapport à toutes les hypothèses de risque", a assuré le préfet Cadot.

