CINEMA Le voyage d'Arlo, un conte initiatique

Le Disney/Pixar de Noël est enfin arrivé ! Je vous donne mon verdict.

Cette année 2015 aura été riche en film d'animations ! L'excellent « Les nouveaux héros » de Disney est venu égayer nos écrans en avril dernier, « Vice-Versa » de Pixar a fait un carton mérité cet été, et nous voici face au voyage d'Arlo, encore une fois signé Pixar.

Clairement, la cible est moins large que les 2 films sortis plus tôt cette année. Je trouve ce film complètement adapté aux enfants, mais les plus grands et les adultes s'amuseront moins que devant les super-héros ou les émotions « vivantes » du cerveau.

Parlons de 2 détails peu significatifs mais qui choquent : les dinosaures sont capables de faire les mêmes choses que les humains malgré leur absence de mains. Ils pratiquent l'agriculture et savent faire des nœuds. Deuxième point : les humains cohabitent avec ces dinosaures.

Une fois que l'on met ces incohérences de côté, que l'on s'imagine que les dinosaures sont des humains et que les humains sont des chiens, c'est parti, on peut se plonger dans l'histoire.

Finalement, l'époque importe peu, le fait que cela se déroule à la préhistoire n'est pas très important. Cela aurait pu être des personnages différents à n'importe quelle autre époque. C'est le voyage initiatique d'Arlo qui compte, son accomplissement en tant que personne, une aventure qui le fait mûrir et changer.

L'humour n'est pas le point fort du film, non pas qu'il ne soit pas bon, mais il n'est pas très présent. Il y a peu de moments de sourires et rigolades. Il y a en revanche 2 moments particulièrement chargés en émotion, qui feront peut-être même couler quelques larmes aux parents accompagnant les enfants au cinéma. En tout cas moi j'ai pleuré ! ;)

Au niveau des graphismes, comme d'habitude Pixar fait un excellent travail, mais beaucoup plus réaliste sur les décors que les personnages. Les dinosaures sont volontairement « cartoonisés ».

Côté musique, elle ressemble de temps à autre à celle du Seigneur des Anneaux/Le Hobbit et renforce inconsciemment (ou non??) le côté voyage initiatique. Il n'y a pas de chansons.

Le voyage d'Arlo est donc un film très bien pour les enfants en cette fin d'année. Ce Pixar montrera aux plus jeunes comment grandir et franchir les épreuves de la vie. Il pourra en revanche sembler un peu trop linéaire aux ados et adultes. C'est en ce moment au cinéma.