Paris (AFP). Europa League: ça peut passer pour Monaco et Saint-Etienne

Pas toujours convaincants en Ligue 1, Monaco et Saint-Etienne peuvent se qualifier dès jeudi pour les 16es de finale de l'Europa League en fonction des résultats de cette 5e et avant-dernière journée. L'Olympique de Marseille, freiné par deux défaites, devra patienter jusqu'à la dernière journée pour connaître son avenir européen, quel que soit son résultat jeudi contre les Néerlandais de Groningue, déjà éliminés et battus 3-0 à l'aller. Michel pourra compter sur un effectif au quasi complet, à l'exception du grand blessé Abou Diaby, puisque l'autre habitué de l'infirmerie marseillaise, Romain Alessandrini, est remis de sa blessure au pied. L'Espagnol ne devrait pas toucher à sa colonne vertébrale Mandanda-Nkoulou-Diarra-Cabella, mais peut-être reposera-t-il un peu Michy Batshuayi. Quant aux Bordelais, ils auront besoin d'un exploit pour résister, dans le mythique Anfield, à une équipe de Liverpool ragaillardie par l'arrivée de Jurgen Klopp. Après avoir étrillé City à Manchester ce week-end en Premier League (4-1), les Reds ont en effet l'occasion de se qualifier devant leur public s'ils battent les Girondins, éventualité qui ne leur déplairait sans doute pas. En cas de défaite, le destin européen de Bordeaux, qui n'a pas encore gagné en Europa League cette saison, serait scellé par une élimination. - Beaucoup d'absents à l'ASSE - A contrario, Saint-Etienne a une bonne chance de valider son parcours européen plutôt emballant, en cas de victoire en Norvège, contre Rosenborg, déjà pratiquement éliminé. A condition toutefois que la Lazio bat, dans le même temps, Dniepropetrovsk en Italie. Saint-Etienne devra faire sans Valentin Eysseric, le meneur de jeu qui souffre d'une cheville depuis la défaite contre Marseille (2-0), ni les défenseurs Moustapha Bayal Sall, Kevin Théophile-Catherine et Florentin Pogba, le milieu de terrain Fabien Lemoine et l'attaquant Robert Béric. Enfin Monaco, qui ne convainc pas franchement dans le jeu, n'en demeure pas moins invaincu cette saison en C3, et peut se qualifier dès jeudi au stade Louis-II, s'il s'impose contre la lanterne rouge Anderlecht et si, dans le même temps, le leader Tottenham s'impose en Azerbaïdjan contre Qarabag. Si les Monégasques, auteurs la saison dernière d'un parcours européen remarquable jusqu'en quarts de finale de Ligue des Champions, se qualifiaient pour les seizièmes de finale, ils rejoindraient Naples, Dortmund, Molde et le Rapid Vienne, qualifiés depuis la précédente journée. Outre Liverpool, les autres clubs pouvant se qualifier sans dépendre de l'autre match s'ils s'imposent jeudi sont le FC Sion, Braga, Krasnodar, le Lokomotiv Moscou, le FC Bâle, Schalke, l'Athletic Bilbao, Villarreal, la Lazio Rome. Un match nul suffirait même aux trois derniers. Porgrammme des groupes d'Europa League avant les matches comptant pour la 5e et avant-dernière journée jeudi (en heure française): . Groupe A (21h05) Molde (NOR) - Fenerbahçe (TUR) Celtic (SCO) - Ajax Amsterdam (NED) . Groupe B (17h00) Rubin Kazan (RUS) - Sion (SUI)

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire