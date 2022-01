Une journée de soldes pour le "Black Friday" !

Les soldes 2016 sont encore un peu loin, mais il y a une fenêtre de tir pour trouver des petits prix avant janvier et pourquoi pas en profiter pour les achats de Noël.

L'opération commerciale est surtout prisée pour des achats high-tech pas cher ou en tout cas un peu moins cher, Apple et Amazon, par exemple, ne loupent pas ce rendez-vous, prisé par 15 millions de Français l'an dernier.

Et de plus en plus d'enseignes s'y mettent sur internet ou dans les boutiques de l'équipement à l'habillement.

Vous pouvez espérer jusqu'à 80% de rabais sur certains produits ciblés. Surveillez les jeux vidéos qui devraient connaître la plus forte baisse de prix.

Allez voir aussi dans vos hypermarchés, ça peut brader à tout va mais par contre comme les soldes classiques, premier arrivé premier servi !