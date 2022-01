Régionales : l'économie au coeur du débat organisé par Tendance Ouest

Le chômage, qui touche fortement la Normandie, a été abordé par tous les candidats. Pour Nicolas Mayer-Rossignol, candidat PS-PRG, "il n'y a pas de formule miracle contre le chômage. Il faut un pilote régional pour un service public de l'emploi qui réunisse tous les acteurs."

De la conférence régionale de l'industrie à l'interdiction des licenciements

Sébastien Jumel, porte-voix du Front de Gauche, insiste sur les atouts industriels de la région et plaide pour une "conférence régionale pour structurer les filières industrielles" et veut "flécher les aides et organiser un contrôle par les salariés dans les entreprises ainsi aidées." Plus à gauche encore, Pascal Le Manach, pour Lutte Ouvrière, fait un pas de côté et souhaite que les salariés luttent pour imposer "l'interdiction des licenciements".

A l'autre bout de l'échiquier politique, le candidat du Front National, Nicolas Bay, veut que la Région aide prioritairement les TPE et PME dans les filières d'avenir. Yanic Soubien, candidat Europe-Ecologie-les-Verts, prône une économie verte "la signature de contrats de transition avec les entreprises qui s'engagent" à respecter certaines normes écologiques.

L'agence de développement d'Hervé Morin

Hervé Morin, candidat pour l'union de la droite, a évoqué l'agence de développement dotée de 100 millions d'euros pour venir en aide aux entreprises et qu'il a promise s'il était élu : " Ces fonds seront garantis par la Région. Chaque entreprise se pose la question de l'absence de fonds propres. Il faut qu'elles soient plus musclées pour pouvoir se développer. Nous voulons y injecter des fonds propres."

Enfin, Jean-Christophe Loutre, candidat de l'UPR, veut "réinvestir chaque année entre 7 et 9 milliards d'euros" dans l'économie si la France sortait de l'Union européenne, proposition phare (et nationale) de ce parti.

A noter l'absence pour ce débat de Nicolas Calbrix, candidat pour Debout la France, et d'Alexandra Lecoeur, pour Nouvelle Donne.