L'Agenda en Normandie : jeudi 26 novembre

MANCHE

Jeudi, une scène ouverte de musique est organisée au Puzzle à Equeurdreville-Hainneville. Cette soirée permettra à des groupes de jeunes de la communauté urbaine de se produire sur scène. Cinq groupes locaux seront à l'affiche. C'est ce vendredi à partir de 20h30. L'entrée est gratuite.

Samedi, une bourse aux vélos est proposé à Avranches. Vous y trouverez des vélos enfants, adultes, VTT et des accessoires. Dépôt des vélos à partir de 8h30. Rendez-vous, ce samedi, de 9h à 13h30 sous les petites halles à Avranches.

CALVADOS

A partir de vendredi et tout ce week-end, ce sont les puces caennaises à Caen. Il y en a pour tous les goûts. De brocanteurs généralistes aux spécialistes du linge ancien, de la porcelaine, des verres, des cartes postales mais aussi des objets pour décorer la maison. Rendez-vous, pendant ces trois jours, de 10h à 19h au parc des expositions de Caen. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi, rendez-vous sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Caen à partir de 16h30 pour lancer les animations de Noël. Au programme : chocolat chaud et film en plein air. A partir de 17h30 assistez à la projection, sur la façade de l'hôtel de ville, du film d'animation suédois «Franz et le chef d'orchestre». Cette projection sera suivie du lancement des illuminations et de la grande roue.

ORNE

Les animations commerciales de Festi'Flers sont de retour à partir de ce jeudi et jusqu'au dimanche 6 décembre. Sylvie Monnier co-présidente des vitrines de flers nous donne quelques temps forts de ces prochains jours SON A noter, l'ouverture des commerces pendant 3 dimanches consécutifs, les 6, 13 et 20 décembre. Une opération ticket de stationnement gratuit a également été mis en place. Retrouvez toutes les infos sur lesvitrinesdeflers.com

Ce jeudi, c'est le 16ème forum des formations supérieures de l'Orne au site universitaire d'Alençon-Damigny. 9 pôles dédiés à la formation et à l'orientation avec plus de 50 exposants. Cette année, le numérique et l'innovation technologique sont à l'honneur ainsi que deux conférences sur les études de droits et les métiers de la nature. L'entrée est gratuite.

Samedi, la patinoire d'Alençon organise une soirée Italia, en partenariat avec le restaurant Pizza Del Arte. C'est ce samedi à partir de 21h. Retrouvez plus d'infos ICI