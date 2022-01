Terrorisme : le Mont-Saint-Michel déserté par les touristes

Depuis les attentats du 13 novembre à Paris, les touristes désertent la capitale et l'onde de choc est perceptible jusqu'au Mont-Saint-Michel, second site le plus visité de France.

Les annulations concernent 70 % des touristes en cette basse saison, des japonais principalement. Les tours opérateurs annulent tous les voyages en France et par conséquent au Mont-Saint-Michel.

Le mont est méconaissable. Des ruelles vides, des magasins de souvenirs des restaurants et l'abbaye désertés.

Conséquence économique immédiate pour la société Sodétour qui regroupe 8 établissements hotels et restaurants. 4 seront fermés pendant 4 mois, à partir de lundi. 65 salariés sur 140 seront mis en chomage partiel ou total.

Une situation unique, écoutez son Pdg, Gilles Gohier.

Gilles Gohier Impossible de lire le son.

Les professionnels du toursime attendent donc le printemps et surtout le départ du Tour de France cycliste en juillet prochain promesse d'une clientèle très nombreuse.