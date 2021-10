1100e anniversaire de la Normandie : à la poursuite de l'amulette de Rollon

Première partie de cette grande chasse le 15 mai : 43 sites et monuments de Normandie dévoileront une partie du mystère. Une aventure qui permet de revisiter les sites merveilleux de la Normandie à la recherche des indices. À chaque site, une énigme sera à découvrir. Les joueurs bénéficient d'une aide certaine grâce au site internet (happybirthdaynormandie.com) sur lequel il peuvent parcourir une carte détaillée, découvrir les sites et établir leur carnet de route.



À partir du 13 juillet, les choses sérieuses débuteront : après avoir glané quelques informations, le site web pourra apporter un nouvel indice quotidien. Un événement original à ne pas manquer pour célébrer la Normandie médiévale de façon ludique, et transformer chacun des joueurs en aventurier des temps anciens.



Pratique. Dès dimanche 15 mai. Inscriptions à l'office du Tourisme, 12 Place St Pierre à Caen. Tél. 02 31 27 14 14.



