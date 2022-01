Les commerçants d'Avranches organisent "la juste vitrine"

A l'instar du Juste Prix, les commerçants de la ville d'Avranches se mobilisent en ces fêtes de fin d'années et vous proposent d'estimer le montant de "la juste vitrine". Miguel Ferreira, le porte-parole des commerçants, nous explique le but du jeu.

Animation commerciale Avranches 2015 Impossible de lire le son.

Chez les participants, certains préfèrent s'en remettre au hasard et estimer la vitrine la plus séduisante à vue d'oeil. Les plus courageux eux, se lancent dans une enquête minutieuse, en photographiant chaque objet pour aller repérer les prix dans les commerces

La vitrine est exposée à l'office du tourisme jusqu'au 23 décembre, bonne chance !