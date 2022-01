Roubaix (AFP). Plusieurs hommes armés retranchés avec des otages à Roubaix

Un ou deux hommes armés étaient retranchés mardi soir avec deux otages dans une maison d'un quartier de Roubaix, une agression qui n'avait pas fait de blessé à 21H00, a-t-on appris de sources policières et municipale. De mêmes sources, on indique que les auteurs, deux ou trois personnes, se sont retranchés vers 19H00 dans une habitation où se trouvaient quatre personnes et qu'ils s'apprêtaient à cambrioler. Des échanges de coup de feu ont eu lieu à l'arrivée de la BAC, qui a été alertée de cette tentative de cambriolage. Le ou les auteurs auraient alors pris les occupants en otage, dont l'un serait responsable d'une agence bancaire. Toutefois, deux otages sont parvenus à s'enfuir, selon le directeur adjoint du cabinet du maire de Roubaix, Marc Vasseur. Deux autres au moins étaient toujours retenus. L'intervention d'une unité du Raid était en cours vers 21H00 selon un policier présent sur les lieux. L'un des preneurs d'otages "a été interpellé", a affirmé à l'AFP M. Vasseur, présent sur les lieux. Un périmètre de sécurité très large (plusieurs centaines de mètres) a été établi autour du lieu de l'agression. Cette prise d'otages se déroule dans un quartier prisé de Roubaix, jouxtant la commune de Croix.

