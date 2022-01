Washington (AFP). Hollande: Bachar al-Assad doit partir le plus rapidement possible

Le président français François Hollande a affirmé mardi à Washington au côté de son homologue américain Barack Obama que le chef de l'Etat syrien Bachar al-Assad devait quitter le pouvoir au plus vite, en cas de transition politique dans ce pays en guerre. "La date (du départ d'Assad), je ne vous la donnerai pas (mais) elle doit être la plus rapide possible", a déclaré M. Hollande lors d'une conférence de presse avec M. Obama à la Maison Blanche.

