Le dernier sprint de l'année commence pour Malherbe

D'ici là, ils vont affronter cinq belles, voire très belles écuries de Ligue 1. Outre les Girondins, Monaco, Lille, Rennes et Paris sont au programme. Mais compte tenu du fait qu'à l'exception du PSG, Malherbe est devant toutes ces équipes au classement, l'heure est à l'optimisme.

Bordeaux en forme

"On verra quel objectif on se fixera au printemps, mais en attendant, il faut assurer notre présence en Ligue 1 la saison prochaine", assure le coach des Bleu et Rouge, Patrice Garande qui refuse pour l'heure de parler de qualification européenne, alors que plus du tiers du championnat a déjà été joué. En conférence de presse, le technicien caennais a annoncé vouloir partir fêter Noël avec au moins 30 points au compteur. Deux victoires suffiraient donc à son bonheur. Mais à Bordeaux, les Caennais auront fort à faire face à une formation qui reste sur une victoire contre Monaco (3-1) et un match nul à Rennes (2-2). Les hommes de Willy Sagnol perdront certainement des forces à Liverpool, en coupe d'Europe, jeudi 26 novembre.

"Au delà du résultat, il nous faudra être égal à nous-mêmes", prévient Patrice Garande.