Le Caen Basket Calvados s'impose chez un leader

La recette n'est néanmoins pas aisée : il faut deux absents majeurs, dont le meilleur scoreur de l'équipe (Marvin Phillips, auquel s'ajoutait Camille Eleka), un vol annulé nécessitant une réorganisation de dernière minute, une arrivée tardive et, si possible, l'équipe leader comme adversaire. Le résultat en vaut la peine, puisque Caen a battu Tarbes samedi 21 novembre dans ce contexte en apparence très défavorable (73-81).

Menés de sept points à la mi-temps, les Calvadosiens sont revenus à la faveur d'un 14-0 dans le 3e quart. Dès lors, le match a totalement tourné à leur avantage. "On a fait une première mi-temps très cohérente, retient Hervé Coudray. On a sept points de retard parce que l'adversaire à de la réussite à trois points à un moment, et on décroche un peu. En deuxième mi-temps, notre défense s'est adaptée de mieux en mieux et les a fait douter. Contrairement à ce qu'on avait fait en première mi-temps, on a verrouillé le rebond. Cela nous a donné des ballons en attaque rapide." Caen s'est même offert le luxe d'une fin de match totalement maîtrisée. Avec Bill Clark en dynamiteur (24 points, 10 rebonds), Ian Caskill incontournable près du cercle (16 points) et Etienne Plateau adroit en périphérie (16 points aussi), le CBC s'est appuyé sur ses hommes forts. Encourageant avant la réception de Rueil, co-leader du classement, vendredi 27 novembre.