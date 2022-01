Assises de la Manche: procès reporté

Le 16 janvier 2013, Les corps d'un homme et d'une femme avait été retrouvé par un livreur devant l'entrée d'une maison de Villedieu-les-Poëles. Les deux victimes avaient été tués par arme à feu. rapidement, l'enquête avait mené les gendarmes jusqu'au septuagénaire, ex compagnon de la victime féminine, chez qui l'arme du crime allait d'ailleurs être retrouvé. Celui-ci n'aurait tout simplement pas digéré la rupture deux mois plus tôt.

Aujourd'hui âgé de 79 ans, il devait donc comparaitre, dès ce lundi matin, devant les jurés à Coutances mais son état de Santé préoccupant ne lui permet pas de s'asseoir dans le box des accusés sauf à installer une équipe du Samu dans l'enceinte du tribunal.

Décision a donc été prise de repousser ce procès à une date ultérieure, qui n'a d'ailleurs pas été fixée.